Англія

Драма в матчі Шеффілд Венсдей і Пітерборо, яка гідна окремого фільму.

В Першій лізі чемпіонату Англії (третя за силою ліга після АПЛ та Чемпіоншипу) проходять матчі плей-оф за право зіграти у наступному сезоні в Чемпіоншипі. У дивізіоні вище вже точно зіграють Плімут та Іпсвіч. Тим часом Шеффілд Венсдей, Барнслі, Болтон та Пітерборо розіграють між собою останню путівку.

Одним із найвизначніших матчів цього сезону сміливо можна назвати протистояння Шеффілд Венсдей та Пітерборо. В першому поєдинку Пітерборо розгромив суперника з рахунком 4:0, і, ймовірно, вирішив, що справу зроблено. Але у "сов" були інші плани.

На своєму стадіоні Шеффілд Венсдей відіграв чотири м'ячі. Основний і додатковий час закінчився з рахунком 5:1 на користь господарів. Тому переможця дуелі слід було визначати за допомогою післяматчевих пенальті, в якому сильнішими виявились саме "сови".

У фіналі плей-оф вони зіграють з Барнслі або Болтоном. Перша зустріч між цими командами закінчилась внічию — 1:1. Фінал плей-оф відбудеться 29 травня.

Раніше повідомлялось, що Бернлі достроково став переможцем Чемпіоншипа.