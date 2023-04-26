Раніше команда Венсана Компані забезпечила собі вихід до АПЛ.
Гравці Бернлі, Getty Images
26 квітня 2023, 11:17
Бернлі у перенесеному матчі 38 туру Чемпіоншипу мінімально обіграв Блекберн із рахунком 1:0.
Завдяки цій перемозі команда Венсана Компані гарантувала собі перше місце у другому за силою англійському дивізіоні за два тури до кінця чемпіонату.
Після 44 матчів Бернлі набрав 95 очок, а у найближчого переслідувача Шеффілд Юнайтед – 82 бали після 42 ігор.
Таким чином, Бернлі вийшов до АПЛ, звідки "бордові" вилетіли у сезоні-2021/22, посівши 18 місце.
Нинішнього сезону Бернлі здобув 27 перемог, 14 разів зіграв унічию та тричі програв.