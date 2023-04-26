Англія

Раніше команда Венсана Компані забезпечила собі вихід до АПЛ.

Бернлі у перенесеному матчі 38 туру Чемпіоншипу мінімально обіграв Блекберн із рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі команда Венсана Компані гарантувала собі перше місце у другому за силою англійському дивізіоні за два тури до кінця чемпіонату.

Після 44 матчів Бернлі набрав 95 очок, а у найближчого переслідувача Шеффілд Юнайтед – 82 бали після 42 ігор.

Таким чином, Бернлі вийшов до АПЛ, звідки "бордові" вилетіли у сезоні-2021/22, посівши 18 місце.

Нинішнього сезону Бернлі здобув 27 перемог, 14 разів зіграв унічию та тричі програв.