Ветеран Севільї яскраво відреагував на вихід у фінальний поєдинок.
ХЕСУС НАВАС, GETTY IMAGES
19 травня 2023, 13:45
Півзахисник Севільї Хесус Навас прокоментував перемогу над Ювентусом у півфіналі ЛЄ. Нагадаємо, за сумою двох матчів іспанці перемогли італійців з загальним рахунком 3:2.
"Це божевілля. У мене немає слів. Наша команда все віддала, як і наші вболівальники. Ми оцінили їхню стійкість і мужність. Просто чудово, що ми зіграємо у ще одному фіналі", — сказав Навас.
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