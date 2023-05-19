Ліга Європи

Ветеран Севільї яскраво відреагував на вихід у фінальний поєдинок.

Півзахисник Севільї Хесус Навас прокоментував перемогу над Ювентусом у півфіналі ЛЄ. Нагадаємо, за сумою двох матчів іспанці перемогли італійців з загальним рахунком 3:2.

"Це божевілля. У мене немає слів. Наша команда все віддала, як і наші вболівальники. Ми оцінили їхню стійкість і мужність. Просто чудово, що ми зіграємо у ще одному фіналі", — сказав Навас.

Дивитися відео голів та огляд матчу Севілья — Ювентус ви можете на Football.ua.