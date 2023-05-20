Англія

Керманич дав свій коментар.

Арсенал програв Ноттінгем Форесту у 37-му турі чемпіонату Англії та чемпіоном став Манчестер Сіті. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета дав свій кометарій щодо цієї події.

"Вітаю Манчестер Сіті з чемпіонством. Для нас це сумний день.

Ми дорого заплатили за ті голи, які подарували суперникам останнім часом, але не можна валити провину на одного.

Це дуже сумний день. Ми 11 місяців працювали з метою перемогти, так довго були на вершині, боролися, але цього було замало.

Тепер треба залікувати рани. Нам дуже боляче. Я повинен знайти спосіб підбадьорити гравців, попереду важкий тиждень", — наводить слова Артети ВВС.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола виграв Прем'єр-лігу 5 разів за 6 останніх сезонів.