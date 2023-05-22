Англія

Мрії англійського захисника збулися.

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз поділився емоціями після того, як його команда оформила чемпіонство в АПЛ. Особисто для нього цей титул став п'ятим в кар'єрі.

"Навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що виграю Прем'єр-лігу п'ять разів. Це важко сказати словами. Кожен із титулів, який я вигравав із командою, був у чомусь особливим і неповторним", — цитує Стоунза Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Сіті достроково став чемпіоном АПЛ після матчу, в якому Ноттінгем Форест обіграв Арсенал (1:0).

Вже в статусі чемпіони "містяни" здолали Челсі (1:0).