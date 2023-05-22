Німці цікавляться мексиканцем.
ЕДСОН АЛЬВАРЕС, GETTY IMAGES
22 травня 2023, 15:26
Захисник Аякса Едсон Альварес зацікавив дортмундську Боруссію, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформаією джерела, у дортмундської Боруссії є предметний інтерес до мексиканського захисника. Зазначається, що Альварес входить до шорт-листа головного претендента на чемпіонство в цьогорічній Бундеслізі.
Зазначимо, що в цьому сезоні мексиканський футболіст відіграв 43 матчі, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед включився в боротьбу за Альвареса.