Німеччина

Німці цікавляться мексиканцем.

Захисник Аякса Едсон Альварес зацікавив дортмундську Боруссію, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформаією джерела, у дортмундської Боруссії є предметний інтерес до мексиканського захисника. Зазначається, що Альварес входить до шорт-листа головного претендента на чемпіонство в цьогорічній Бундеслізі.

Зазначимо, що в цьому сезоні мексиканський футболіст відіграв 43 матчі, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед включився в боротьбу за Альвареса.