Англія

Для підопічних Хосепа Гвардіоли цей титул АПЛ став третім у останніх трьох сезонах.

Манчестер Сіті на своєму YouTube каналі опублікував епічний ролик на честь чергового чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі.

У ролику представлені промови головного тренера Хосепа Гвардіоли, захисника Рубена Діаша, а також півзахисників Ілка Гюндогана та Родріго Ернандеса.

Нагадаємо, Манчестер Сіті достроково став чемпіоном АПЛ після вчорашнього матчу, в якому Ноттінгем Форест обіграв Арсенал (1:0).

Також відзначимо, що сьогодні, 21 травня, Манчестер Сіті вже як чемпіон зіграє проти Челсі. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.