Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 22 травня 2023 року, 22:00.

Ньюкасл у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Лестером.

Матч закінчився з рахунком 0:0 без забитих м'ячів. "Сороки" всю гру контролювали м'яч та завдали 23 удари по воротах "лис", але забити їм не вдалося. Лестер завдав лише одного удару по воротах Ньюкасла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Лестер в англійській Прем'єр-лізі-2022/23:

Ньюкасл — Лестер 0:0

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстофф, Гімараес, Андерсон (Мерфі, 77) — Альмірон (Гордон, 88), Вілсон (Сен-Максімен, 68), Ісак

Лестер: Іверсен — Кастань, Еванс (Дака, 63), Фас, Томас — Ндіді (Менді, 89), Суттар, Сумаре — Тілеманс — Іхеаначо (Меддісон, 46), Варді (Барнс, 63)

Попередження: Гімараес, Ісак