Іспанія

Барса розслабилась наприкінці сезону.

У матчі 36 туру Ла Ліги достроковий чемпіон країни Барселона зазнала поразки у виїзному матчі проти Вальядоліда (1:3). До цього команда поступилась на Ноу Камп Реал Сосьєдаду (1:3).

Таким чином, каталонцям завдали дві поразки поспіль у чемпіонаті Іспанії вперше з жовтня 2021 року. Тоді "синьо-гранатові" програли Реалу та Райо Вальєкано.

У цій кампанії Барсі належить зіграти два матчі: вдома з Мальоркою та на виїзді проти Сельти.

До речі, Хаві вже висловився після невдалого матчу з Вальядолідом.