Англія

Челсі залишився без захисника.

Захисник Челсі Бенуа Бадьяшіль вибув на тривалий термін через травму. Про це пише Daily Mail.

У 22-річного француза пошкодження підколінного сухожилля.

Нагадаємо, Бадьяшіль став гравцем Челсі взимку цього року. Контракт між англійським клубом та французьким захисником укладено до літа 2030 року. Сума трансферу склала 37-38 мільйонів євро.

У 11 матчах в АПЛ француз забив 1 гол та отримав 2 жовті картки.

Раніше повідомлялось, що Челсі готовий заплатити понад 55 млн євро за Кунде.