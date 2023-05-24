Челсі залишився без захисника.
БЕНУА БАДЬЯШИЛЬ, GETTY IMAGES
24 травня 2023, 12:26
Захисник Челсі Бенуа Бадьяшіль вибув на тривалий термін через травму. Про це пише Daily Mail.
У 22-річного француза пошкодження підколінного сухожилля.
Нагадаємо, Бадьяшіль став гравцем Челсі взимку цього року. Контракт між англійським клубом та французьким захисником укладено до літа 2030 року. Сума трансферу склала 37-38 мільйонів євро.
У 11 матчах в АПЛ француз забив 1 гол та отримав 2 жовті картки.
Раніше повідомлялось, що Челсі готовий заплатити понад 55 млн євро за Кунде.