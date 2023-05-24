Україна

Президент донецького клубу привітав уболівальників з 87-річчям.

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов привітав уболівальників з 87-річчям клубу. Привітання власника опубліковані на офіційному сайті "гірників".

"Шановні вболівальники! Дорогі друзі!



87-й день народження Шахтаря ми зустрічаємо в часи найважчих випробувань для нашого клубу, нашої країни, для всіх українців. Війна не залишає місця для святкового настрою, вона забирає всі наші думки, наші сили, наші емоції. Та ми об’єднані довкола спільної мети – перемоги України.



Кожен із нас щодня докладає всіх зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Наші військові, волонтери, лікарі, енергетики, всі-всі українці виграють щоденні битви з ворогом й обставинами і допомагають країні вистояти та здолати агресора. Найголовніше, що нам необхідно, – це сили, терпіння й віра в перемогу.



Футбольний клуб Шахтар відчуває на собі всі труднощі війни від 2014 року, коли через вторгнення російських військ ми були змушені покинути рідний Донецьк, рідний дім – нашу Донбас Арену, наших уболівальників.



Проте ми продовжували боротися: на полі здобували блискучі перемоги для України, поза стадіоном – усіма силами допомагали і допомагаємо Україні й українцям. ФК Шахтар підтримує наших військових, які дістали важкі поранення на фронті, фінансуючи їх лікування і протезування, піклується про дітей, які через війну втратили батьків, доставляє гуманітарну допомогу туди, де її особливо потребують.



Зараз Шахтар – не просто футбольна команда, клуб став символом України у Європі й світі та завжди стоїть на варті інтересів українського футболу і нашої країни. Зараз я особливо вдячний клубу за активну громадянську позицію, яка допомагає посилити міжнародні позиції України та разом відстоювати імідж нашої країни у світі. Вдячний гравцям Шахтаря за особисті звернення до колег з інших футбольних клубів, спрямовані на те, щоб допомогти їм відрізнити добро від зла.



Сьогодні я хочу привітати ветеранів нашого клубу, які завойовували честь і славу Шахтаря протягом усіх цих 87 років. Я хочу привітати тренерів, гравців, персонал та працівників клубу, які пишуть сучасну історію "гірників". Хочу привітати всі покоління наших уболівальників, без яких не було б цих перемог та досягнень, і особливо тих, хто зараз захищає нашу країну.



Головна перемога Шахтаря – це перемога України у війні. Головне бажання – звільнення всіх наших земель, мир і процвітання в країні, спокій та щастя всіх українців. Тільки тоді ми будемо насправді щасливі, коли в Донецьку й Луганську, Маріуполі та Криму перед кожним матчем Шахтаря знову лунатиме Гімн України.



Миру й добра вам та вашим сім’ям, дорогі вболівальники!



З днем народження, Шахтар! Зі святом, дорогі друзі!", — підсумував Ахметов.

Сьогодні Шахтар в Києві зіграє проти Зорі в рамках УПЛ. Початок матчу — о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.