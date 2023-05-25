Англія

Клуб прощається з тренером.

Саутгемптон розпочне новий сезон в Чемпіоншипі. Крім того, першою командою буде керувати новий головний тренер.

Як повідомляється на офіційному сайті "святих", клуб вирішив припинити співпрацю з наставником команди Рубеном Селлесом.

Свій найближчий матч "святі" проведуть проти Ліверпуля. Зустріч на Сент-Меріс Стедіум стане для Рубена останньою на тренерському містку Саутгемптона.

Раніше Саутгемптон звільнив Натана Джона, який очолював клуб із листопада минулого року. Після цього "святі" під керівництвом Селлеса здобули 2 перемоги, тричі зіграли внічию та програв 11 матчів.