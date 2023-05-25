Італія

Керманич Роми прокоментував нічию проти Салернітани.

Італійська Рома минулими вихідними зіграла внічию проти Салернітани в домашньому матчі 36 туру, чим учергове поставила під сумнів свою здатність боротись за місце в Лізі чемпіонів УЄФА через чемпіонат.

Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью після гри розповів про справжні амбіції своєї команди в цьому сезоні.

"Я ніколи не говорив про те, що нашою метою є Ліга чемпіонів. Я завжди намагаюся завжди бути чесним. Я не люблю продавати повітря.

Є тренери, гравці, клуби, які грають лише один європейський фінал у своєму житті, і це їм ще пощастило. А тепер уявіть, що ми вже вийшли до двох поспіль фіналів.

Для мене це чудовий сезон, тому що він у будь-якому випадку стає історичним. Але я хочу спочатку зіграти цей фінал.

Пінту щось там говорив про Лігу чемпіонів? Це його проблема. Пінту — менеджер, я — тренер. Ми дуже близькі друзі, але у нас можуть бути різні думки. Для мене це питання не стоїть у денному розкладі.

Ми здатні творити історію і хочемо зробити це знову. Але Ліга чемпіонів із витраченими на ринок 7 мільйонами — це не історія, це навіть не диво. Це Ісус Христос, який побував у Римі, а потім прогулявся до Ватикану", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Рома зіграє в гостях у Фіорентини.