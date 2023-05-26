Україна

Роман Григорчук висловився після непростої звитяги у Львові.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Львовом (1:0) в матчі УПЛ.

"Гнівити бога не буду. Треба дякувати за те, що ми отримали. Ми отримали 3 очки й вирішили найголовніше завдання, яке стояло сьогодні.

Щодо гри. Тут виглядало все не дуже добре, але я навіть не хотів би навіть про це говорити, критикувати кого-небудь чи шукати причини цього, бо самі причини я знаю.

Я уявляв гру таким чином, що це не буде якась блискуча, яскрава гра, бо бачив, як переживають футболісти, бачив, наскільки тисне на них тягар низького місця в турнірній таблиці. Це було передбачувано, хоча я все ж таки сподівався, що ми краще впораємося з цим ділом і будемо виглядати на полі ліпше.

Зате маємо картину, розуміємо, над чим треба працювати – це вміння протистояти тиску, у будь-якій стратегічній ситуації показувати свій футбол, грати на своєму рівні. Думаю, у цьому напрямку нам працювати треба ще дуже багато.

Чорноморець на цей момент укомплектований дуже недостатньо. На цю мить втрата будь-якого гравця – дуже відчутна для нас. Ми це відчували у кожній грі, особливо під кінець сезону, коли футболісти почали пропускати матчі через перебір карток, – сказав Григорчук для CHORNOMORETS TV.

Відео голу та огляд матчу доступний на Football.ua.