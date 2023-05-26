Домініканський форвард залишить склад "вершкових" на правах вільного агента.
Маріано Діас, Getty Images
26 травня 2023, 13:25
Нападник мадридського Реалу Маріано Діас змінить клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 29-річний домініканець залишить склад "вершкових" як вільний агент після закінчення нинішнього сезону.
Зазначається, що наразі футболіст займається вивченням варіантів в інших країнах та лігах.
Нинішнього сезону Діас провів 11 поєдинків, у яких провів на полі 156 хвилин.