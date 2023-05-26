Англія

Бразилець отримав ушкодження в матчі з Челсі.

В перенесеному матчі 32-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед здолав Челсі (4:1) та гарантував собі перепустку в груповий етап Ліги чемпіонів. Але є і невтішні новини для манкуніанського клубу.

Вінгер Антоні отримав пошкодження під час першого тайму і залишив поле на ношах. За інформацією BBC, у клубі побоюються, що це рецидив травми, яку бразилець отримав у березні 2022 року, коли грав за збірну Бразилії. Через пошкодження він пропустив два місяці.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.