Україна

Ужгородська команда старається уникнути перехідних матчів.

Захисник Минаю Юрій Кравчук прокоментував результат гри проти Руха (0:0) у 28-у турі УПЛ.

"Кожна гра важка. Слава богу вдалось здобути перемогу у матчі проти Чорноморця в минулому турі. Ми надійно зіграли в обороні, не дозволили супернику створити серйозні моменти біля своїх воріт. І мали реалізовувати свої шанси.

Б’ємося один за одного і підтримуємо. Сьогодні нічия – будемо грати на перемогу у наступних іграх", — цитує футболіста офіційний сайт клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай — Рух.