Реакція СК Дніпро-1 на черговий злочин країни-терористки.
Фото - Дніпропетровська ОДА
26 травня 2023, 16:26
Сьогодні, 26 травня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок воєнного злочину країни 404 загинула одна людина, ще 15 поранені.
СК Дніпро-1 прокоментував криваві події у своєму місті. Пресслужба клубу опублікувала допис у соцмережах:
"Це не люди, це – нелюди! Дніпро – тримається", — написали в клубі.
Раніше повідомлялось, що Громов та Кулач потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону від Мінмолодьспорту.