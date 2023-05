Сьогодні, 26 травня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок воєнного злочину країни 404 загинула одна людина, ще 15 поранені.

СК Дніпро-1 прокоментував криваві події у своєму місті. Пресслужба клубу опублікувала допис у соцмережах:

"Це не люди, це – нелюди! Дніпро – тримається", — написали в клубі.

They are not humans, they are non-humans 😡 Dnipro — is strong.