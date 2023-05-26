Англія

Критика легенди АПЛ на адресу українця.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл висловився щодо гри українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика в матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти МЮ (1:4).

"Він дуже жорсткий і тугий у поводженні з м'ячем. Скільки разів ми бачили це у першому таймі? Таке відчуття, що він важкий, тому торкання м'яча дивовижні.

Швидше за все, це питання у відсутності впевненості. Здається, що він не має уявлення про те, що він збирається робити з м'ячем. Цей процес має відбуватися якнайшвидше в його голові", — цитує експерта Metro.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.