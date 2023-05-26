Англія

"Молотобійці" хочуть підсилити фланг оборони.

Вест Гем розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Record, лондонський клуб націлився на захисника Нуну Тавареша, що належить Арсеналу, проте цей сезон проводить в Марселі на правах оренди.

В цьому сезоні португальський футболіст відіграв 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімом забитими голами.

Нагадаємо, раніше головний тренер Марселя Тудор заявив, що зі своїм талантом Тавареш міг би грати в Реалі, Барселоні або Манчестер Сіті,