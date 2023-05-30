Англія

Цього літа іспанський хавбек стане вільним агентом.

Півзахисник мадридського Реалу Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 27-річний іспанець вже погодив контракт із керівництвом "левів", згідно з яким він зароблятиме близько 8 мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що цього літа Асенсіо стане вільним агентом, оскільки у нього закінчується контракт із "вершковими".

Цього сезону Асенсіо провів 50 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.

Додамо, що Астон Вілла завершила сезон на сьомому місці в АПЛ і наступного сезону виступить у Лізі конференцій.