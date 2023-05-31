Ліга Європи

Слова гравця Роми перед фінальним матчем Ліги Європи.

Захисник Роми Джанлука Манчіні висловився напередодні фіналу Ліги Європи проти Севільї.

"Ми готувалися до цього матчу як до фіналу. Його потрібно грати з максимальною віддачею, головою, серцем та витримкою. Це особливий матч.

Наш шлях був довгим, ми знаємо, що заслужили на це. Проти нас гратиме чудова команда. Знаємо, що підготувалися, щоб зіграти у свій найкращий футбол", — цитує Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.