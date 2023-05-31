Слова гравця Роми перед фінальним матчем Ліги Європи.
ДЖАНЛУКА МАНЧІНІ, GETTY IMAGES
31 травня 2023, 10:50
Захисник Роми Джанлука Манчіні висловився напередодні фіналу Ліги Європи проти Севільї.
"Ми готувалися до цього матчу як до фіналу. Його потрібно грати з максимальною віддачею, головою, серцем та витримкою. Це особливий матч.
Наш шлях був довгим, ми знаємо, що заслужили на це. Проти нас гратиме чудова команда. Знаємо, що підготувалися, щоб зіграти у свій найкращий футбол", — цитує Манчіні офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.