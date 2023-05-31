Ліга Європи

Слова ветерана іспанської команди перед фінальним матчем.

Захисник Севільї Хесус Навас висловився напередодні фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Сьогодні нам насамперед знадобиться терпіння. Розуміємо, що Рома – чудова команда, яка грає дуже компактно. Треба зіграти з бажанням та продемонструвати високу інтенсивність", - цитує Наваса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.