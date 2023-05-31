Ліга Європи

Аргентинець зможе зіграти у фіналі Ліги Європи, за словами свого партнера.

Захисник Роми Джанлука Манчіні розповів про стан здоров'я Пауло Дібали напередодні фіналу Ліги Європи проти Севільї.

"Ми готувалися до цього матчу як до фіналу. Його потрібно грати з максимальною віддачею, головою, серцем та витримкою. Це особливий матч.

Пауло? з нами, він в порядку. І ми сподіваємось, що він зможе нам допомогти", — сказав Манчіні.

Раніше повідомлялось, що Рома хоче продовжити контракт з Дібалою.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.