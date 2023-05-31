Аргентинець зможе зіграти у фіналі Ліги Європи, за словами свого партнера.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
31 травня 2023, 15:15
Захисник Роми Джанлука Манчіні розповів про стан здоров'я Пауло Дібали напередодні фіналу Ліги Європи проти Севільї.
"Ми готувалися до цього матчу як до фіналу. Його потрібно грати з максимальною віддачею, головою, серцем та витримкою. Це особливий матч.
Пауло? з нами, він в порядку. І ми сподіваємось, що він зможе нам допомогти", — сказав Манчіні.
Раніше повідомлялось, що Рома хоче продовжити контракт з Дібалою.
Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.