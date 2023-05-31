Англія

Нова угода з португальцем розрахована до літа 2028 року.

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот підписав новий контракт із "червоними дияволами". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода з 24-річним португальцем розрахована до літа 2028 року і включає опцію продовження контракту на ще один сезон.

"Грати за Манчестер Юнайтед — одна з найвищих почестей, які ви можете здобути у футболі. У нас було кілька фантастичних моментів за останні п'ять років, і я дуже виріс, і моя пристрасть до цього неймовірного клубу тільки зросла з того дня, як я приєднався до нього.

Як команда ми всі відчуваємо, що прямо зараз знаходимося на початку особливого шляху. Я можу запевнити вас, що я невпинно присвячуватиму себе цій команді в досягненні наших цілей і зробити так, щоб фанати пишалися нами. Наш шлях продовжується і зараз усі зосереджені на підготовці до фіналу Кубка Англії", — сказав Далот.

У нинішньому сезоні Далот провів 42 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Марсьяль пропустить фінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті.