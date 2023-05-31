Англія

Для французького форварда сезон закінчено достроково.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не зможе допомогти своїй команді у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 27-річного француза пошкодження задньої поверхні стегна, через що його участь у заключному поєдинку сезону виключена.

Цього сезону Марсьяль провів 29 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, фінал Кубка Англії між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті пройде 3 червня о 17:00 за київським часом.