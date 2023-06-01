Захисник має намір змінити плин своєї кар'єри.
Жоау Канселу, getty images
01 червня 2023, 19:27
Жоау Канселу другу половину сезону провів в Баварії на правах орендної угоди з Манчестер Сіті.
Як повідомляє журналіст Максіміліан Кох, португальський захисник не хоче повертатись в англійський чемпіонат.
Стверджується, що він не бачить свого майбутнього як в Манчестер Сіті, так і у потенційному трансфері в Арсенал.
Крім того, гравця не цікавить й повноцінна угода з Баварією.
В цьому сезоні Канселу відіграв 47 матчів, в яких відзначився трьома голами та одинадцятьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гвардіола не відпустив Канселу взимку до Барселони.