Англія

Захисник має намір змінити плин своєї кар'єри.

Жоау Канселу другу половину сезону провів в Баварії на правах орендної угоди з Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Максіміліан Кох, португальський захисник не хоче повертатись в англійський чемпіонат.

Стверджується, що він не бачить свого майбутнього як в Манчестер Сіті, так і у потенційному трансфері в Арсенал.

Крім того, гравця не цікавить й повноцінна угода з Баварією.

В цьому сезоні Канселу відіграв 47 матчів, в яких відзначився трьома голами та одинадцятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гвардіола не відпустив Канселу взимку до Барселони.