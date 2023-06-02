Польський голкіпер продовжить виступати у складі "старої синьйори".
Войцех Щесни, Getty Images
02 червня 2023, 13:39
Воротар збірної Польщі Войцех Щесни поставив свій підпис під новим контрактом із Ювентусом. Про це повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" активувало опцію продовження контракту 33-річного поляка до літа 2025 року. Попередня угода діяла до літа 2024 року.
Цього сезону Щесни провів 39 поєдинків, з яких 18 на нуль при 40 пропущених м'ячах.
Наразі Ювентус після зняття очок посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. В останньому турі проти Удінезе вирішуватиметься доля "старої синьйори" у зоні єврокубків. Гра пройде у неділю, 4 червня.