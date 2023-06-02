Італія

Польський голкіпер продовжить виступати у складі "старої синьйори".

Воротар збірної Польщі Войцех Щесни поставив свій підпис під новим контрактом із Ювентусом. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" активувало опцію продовження контракту 33-річного поляка до літа 2025 року. Попередня угода діяла до літа 2024 року.

Цього сезону Щесни провів 39 поєдинків, з яких 18 на нуль при 40 пропущених м'ячах.

Наразі Ювентус після зняття очок посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. В останньому турі проти Удінезе вирішуватиметься доля "старої синьйори" у зоні єврокубків. Гра пройде у неділю, 4 червня.