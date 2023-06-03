Англія

Бразилець — про майбутній фінал Кубка Англії.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро висловився перед грою проти Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії.

"Ми дуже сподіваємося і раді можливості виграти кубок. Я вже грав у багатьох фіналах і постараюся передати цей досвід своїм партнерам по команді, вселити в них спокій. Це дуже важливий матч, але ми також знаємо, що ми повинні скористатися ним.

Мислення про бажання перемогти і бажання добре виступити має вирішальне значення. Зрозуміло, що у футболі іноді ти виграєш, а іноді програєш, але надія і бажання перемогти є величезними", — наводить слова Каземіро офіційний сайт АПЛ.

Фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться 3 червня. Початок о 17:00. Football.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу.