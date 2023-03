Вчора, 16 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися всі чвертьфіналісти турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті представив імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня:

- півзахисник МЮ Каземіро – гольова передача у матчі проти Бетіса (1:0);

- воротар Спортингу Антоніо Адан – сім сейвів у матчі проти Арсеналу (1:1) (5:3 – пенальті);

- хавбек Феєнорда Оркун Кекчю — два голи та один асист у грі з Шахтарем (7:1);

- півзахисник Юніона Жан Тьєррі Лазар — гол та результативна передача у зустрічі з Уніоном (3:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена кандидатів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи. До них увійшли півзахисник Спортінга Педру Гонсалвеш, нападник МЮ Маркус Рашфорд, форвард Феєнорда Уссама Ідріссі та півзахисник Юніона Лоїк Лапуссен.

⚽️ Four amazing #UEL goals but which is your favourite? 🗳️@Heineken || #UELGOTW