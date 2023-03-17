Ліга Європи

Також стали відомі імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня.

Вчора, 16 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися всі чвертьфіналісти турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті представив імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня:

- півзахисник МЮ Каземіро – гольова передача у матчі проти Бетіса (1:0);

- воротар Спортингу Антоніо Адан – сім сейвів у матчі проти Арсеналу (1:1) (5:3 – пенальті);

- хавбек Феєнорда Оркун Кекчю — два голи та один асист у грі з Шахтарем (7:1);

- півзахисник Юніона Жан Тьєррі Лазар — гол та результативна передача у зустрічі з Уніоном (3:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена кандидатів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи. До них увійшли півзахисник Спортінга Педру Гонсалвеш, нападник МЮ Маркус Рашфорд, форвард Феєнорда Уссама Ідріссі та півзахисник Юніона Лоїк Лапуссен.

Проголосувати за одного з кандидатів можна ТУТ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, о 14:00 за київським часом, пройде жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи. На Football.ua буде доступна текстова онлайн трансляція заходу.