Англія

Критика на адресу іспанського кіпера.

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін висловився щодо гри Давіда Де Хеа у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті (1:2).

"Юнайтед потрібно обзавестися новим голкіпером та нападником світового рівня, а також іншими гравцями для збільшення глибини складу. Мені набридло про це говорити. Голкіпер топрівня це покаже — вони допомагають тобі витягувати великі матчі й це могло зробити різницю сьогодні.

Юнайтед потрібен голкіпер світового рівня, а Де Хеа таким не є. Ми продовжимо про це говорити. Деякі з цих гравців недостатньо хороші для "Юнайтед". Їм потрібно витратити гроші на гравців, на яких Юнайтед заслуговує", — сказав Кін в ефірі ITV.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.06.2023