Франция

Голова паризького клубу подякував 35-річному аргентинцю за гру перед його відходом.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі попрощався із нападником Ліонелем Мессі, який вчора, 3 червня, провів свій останній матч за паризький клуб.

"Я хотів би подякувати Лео Мессі за його два сезони в Парижі. Було приємно бачити семиразового володаря Золотого м'яча у футболці клубу на Парк де Пренс, який виграє титули в Лізі 1 і надихає наших молодих гравців.

Його внесок у ПСЖ та Лігу 1 неможливий переоцінити, і ми бажаємо Лео та його родині всього найкращого в майбутньому", — наводить слова Аль-Хелаїфі прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі зробив офіційну пропозицію для Мессі.