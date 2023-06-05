Англія

Наставник "червоних дияволів" — про поразку в фіналу КА.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг підбив підсумки сезону. Зокрема, коуч "червоних дияволів" висловився щодо поразки у фіналі Кубка Англії проти Ман Сіті (1:2).

"Мої підопічні нав'язали серйозну боротьбу Сіті, ми добре грали проти них. Нам було складно, але ми залишали дуже мало простору найкращій команді світу. Манчестер Юнайтед провів відмінний поєдинок. Думаю, ми зараз є єдиною командою, яка здатна дати їм відсіч", — цитує наставника офіційний сайт манкуніанців.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.