Україна

Кубок України повертається після павзи.

Новий сезон в УПЛ заплановано розпочати наприкінці липня 2023 року. Базовою датою 1 туру сезону-2023/24 за планом-календарем Всеукраїнських змагань серед команд клубів Прем’єр-ліги визначено 29 липня. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

В сезоні-2023/24 заплановано також проведення Кубку України. На 16 серпня призначено 1/16 фіналу, на 27 вересня — 1/8 фіналу, на 1 листопада — чвертьфінали, на 3 квітня 2024 року — півфінали, а фінал планується провести 25 травня.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни росії проти України розіграш Кубка сезону 2021/22 був зупинений. У сезоні 2022/23 розіграш турніру не відбувся. Останнім переможцем турніру є київське Динамо. У 2021 році кияни перемогли Зорю у фіналі з рахунком 1:0.