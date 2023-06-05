Відомі умови контракту аргентинця з мерсисайдським клубом.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, GETTY IMAGES
05 червня 2023, 13:11
Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер переходить в Ліверпуль, стверджує відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Ліверпуль заплатить за аргентинця менше ніж 60 мільйонів євро, які раніше просив Брайтон. Контракт буде підписано на 5 років. Футболісту залишилось пройти медогляд. Офіційно про перехід повідомлять в найближчі 48 годин.
Цього сезону Алексіс Мак Аллістер провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав три результативні передачі.