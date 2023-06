Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер переходить в Ліверпуль, стверджує відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ліверпуль заплатить за аргентинця менше ніж 60 мільйонів євро, які раніше просив Брайтон. Контракт буде підписано на 5 років. Футболісту залишилось пройти медогляд. Офіційно про перехід повідомлять в найближчі 48 годин.

