Украина: Вторая лига

У команди Другої ліги новий тренер.

Вінницька Нива оголосила про призначення нового головного тренера. Команду Другої ліги очолив Ярошенко Юрій Миколайович. Про це повідомляє пресслужба клубу.

На цій посаді він змінив Олега Остапенка.

Останнім місцем роботи Ярошенка був учасник чемпіонату Сумської області – Альянс, з яким він пройшов шлях від чемпіонату області до Першої ліги.

Нагадаємо, що Нива фінішувала на четвертому місці Другої ліги.

Раніше повідомлялось, що Жабченко очолив Ниву Бузову.