Італія

30-річний футболіст може повернутися до Серії А.

Рома виявляє інтерес до Мауро Ікарді, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, після травми Теммі Абрагама римський клуб перебуває у пошуках нападника.

Спортивний директор Тіагу Пінту сподівається на добрі стосунки з ПСЖ під час оформлення потенційного переходу.

Сезон-2022/23 Ікарді провів у Туреччині, виступаючи за Галатасарай. На його рахунку 24 матчі, в яких він забив 22 голи та зробив 7 результативних передач.

Зазначимо, що контракт Ікарді із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.