Італія

Італієць піде на підвищення.

Вінгер Сассуоло Доменіко Берарді переходить в Лаціо, стверджує Il Messaggero.

За інформацією джерела, Берарді підпише чотирирічний контракт та отримуватиме 2,5 млн євро на рік. Водночас Лаціо віддадуть за Берарді півзахисника Маттео Канчельєрі й зверху заплатять 20 млн євро, якого перед цим викупить у Верони.

В цьому сезоні Доменіко Берарді провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та сімома асистами.

Нагадаємо, що влітку минулого року Доменіко Берарді підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло.