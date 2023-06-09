Іспанія

Італієць обурюється через поведінку фанатів.

Гучний скандал довкола расизму по відношенню до нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора під час гостьового матчу проти Валенсії в рамках Ла Ліги, який у підсумку "бланкос" програли з рахунком 0:1, розійшовся гомоном по всьому футбольному світу.

Тренер Мадрида Карло Анчелотті висловив свою думку щодо поведінки фанатів.

"Расизм — серйозна проблема. Я не можу змиритися з тим, що стадіон став найворожішим середовищем. Не можу змиритися з цією атмосферою ненависті через колір шкіри, релігію, етнічну приналежність футболіста чи тренера.

За чотири роки в Англії я не пам'ятаю подібних образ на адресу людини. Та свист був, навіть пісні, але жодної атаки на особистість. З ненавистю треба боротися, це буде тривалий процес.

В Іспанії після справи Вінісіуса почалися зрушення. Але група фанатів Валенсії засудила мене за те, що я звинуватив усіх уболівальників на Местальї у расизмі. Я перепросив, але справа відкрита", – сказав Карло Анчелотті в коментарі Il Giornale.

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією. Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.