Англія

Сума трансферу становитиме шість мільйонів євро.

Захисник Барселони Клеман Ленгле продовжуватиме виступати у складі лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" має намір викупити 27-річного француза і змусило Барселону вдатися до поступок. Сторони сподіваються оформити повноцінний трансфер наступного тижня.

Спочатку Барселона хотіла виручити за футболіста 12 мільйонів євро, але потім погодилася на 6 млн євро, бо якщо Клеман повернеться до складу "блаугранас", він матиме одну з найвищих зарплат у клубі.

Ленгле перебрався до Тоттенгема минулого літа на правах оренди. Минулого сезону він провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.