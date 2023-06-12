Англія

Мерсисайдський клуб підсилюється перед наступним сезоном.

Ліверпуль вже підсилився цього літа півзахисником Брайтона Алексісом Мак Аллістером. Але на цьому трнасферна кампанія "червоних" не закінчується.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, боси клубу прагнуть підписати ще двох нових півзахисників.

Також мерсисайдці працюють над підписанням центрального захисника.

Раніше повідомлялось, що півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам в кроці від переходу у Ліверпуль. Ціна на трансферному ринку за Тюрама — 32 мільйони євро.