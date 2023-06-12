ЧМ-2015 (U20)

У фіналі представники Південної Америки переграли однолітків із Італії.

Фінальна частина чемпіонату світу-2023 серед юнаків віком до 20 років співпала за часом із завершенням клубного сезону в європейському футболі, тож уболівальники могли залишити поза увагою груповий етап та перші раунди плей-оф мундіалю в Аргентині.

А там тим часом збірні Уругваю та Італії прокладали собі шлях до вирішального протистояння в Ла-Платі на полі Естадіо Уніко Дієго Армандо Марадона.

Власне двобій у підсумку вийшов доволі напруженим, але номінальним господарям удалось нав’язати європейцям свій стиль футболу із значною перевагою у володінні м’ячем та створенням великої кількості гольових моментів.

Італійці в цьому плані тримались відносно непогано лише в першому таймі, але після перерви їхня атака не створила жодної загрози чужим воротам, а під тиском наступу суперників на останніх хвилинах основного часу таки було подолано захист воріт Себастьяно Депланше.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Уругвай U-20 — Італія U-20 на чемпіонаті світу-2023:

Уругвай U-20 — Італія U-20 1:0

Гол: Л. Родрігес, 86

Уругвай U-20: Р. Родрігес — Родріго, Боселлі, Фак. Гонсалес, Ромеро — Діас, Гарсія — Л. Родрігес (Хоменченко, 90+6), Фр. Гонсалес, Де Лос Сантос (Соса, 90+2) — Дуарте (Феррарі, 63).

Італія U-20: Депланше — Туріккія, Гіларді, Гваріно, Джоване (Пізіллі, 90) — Фатіканті (Дзанотті, 46), Праті, Касадеї — Бальданці (Ліпані, 90) — Пафунді (Еспозіто, 56), Амброзіно (Монтеваго, 56).

Попередження: Антоні, Діас — Гваріно, Амброзіно, Праті, Дзанотті.