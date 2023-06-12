Італія

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу плей-оф Серії А, що відбувся 11 червня 2023 року, 21:45.

У стиковому матчі за право залишитися в Серії А зустрічалися між собою Спеція і Верона.

Команди набрали по 31 пункту у чемпіонаті, внаслідок чого грали між собою стиковий матч.

Спеція, за яку виступає Віктор Коваленко, поступилася Вероні, внаслідок чого залишає Серію А, в якій грала три сезони поспіль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спеція — Верона у стиковому матчі за право залишитися в Серії А:

Спеція — Верона 1:3

Голи: Ампаду, 15 – Фараоні, 5, Нгонж, 26, 38.