Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу плей-оф Серії А, що відбувся 11 червня 2023 року, 21:45.
Верона, ФОТО: TWITTER.COM/HELLASVERONAFC
12 червня 2023, 09:48
У стиковому матчі за право залишитися в Серії А зустрічалися між собою Спеція і Верона.
Команди набрали по 31 пункту у чемпіонаті, внаслідок чого грали між собою стиковий матч.
Спеція, за яку виступає Віктор Коваленко, поступилася Вероні, внаслідок чого залишає Серію А, в якій грала три сезони поспіль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спеція — Верона у стиковому матчі за право залишитися в Серії А:
Спеція — Верона 1:3
Голи: Ампаду, 15 – Фараоні, 5, Нгонж, 26, 38.