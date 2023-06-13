Англія

"Молотобійці" змушені шукати нового гравця в центр півзахисту через майбутній продаж свого капітана.

Напередодні в британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що лондонський Арсенал знаходиться буквально за крок від того, щоб підписати центрального півзахисника Вест Гема Деклана Райса за загальну суму більш ніж 100 мільйонів фунтів стерлінгів, враховуючи бонуси.

Зважаючи на це "молотобійці" змушені шукати заміну на трансферному ринку своєму капітану, і, як повідомляє The Guardian, лондонський клуб має трьох головних кандидатів на цю роль на даний момент.

Мова йдеться про 25-річного мексиканця Едсона Альвареса з амстердамського Аякса, 27-річного португальця Жуана Пальїнью з лондонського Фулгема і 28-річного капітана Саутгемптона Джеймса Ворд-Прауса, команда якого вилетіла з АПЛ за підсумками сезону.

Відзначимо, що Едсон Альварес знаходиться за крок від переходу до дортмундської Боруссії, а якщо говорити про Пальїнью, то раніше президент Фулгема Тоні Хан заявив, що в контракті португальця відсутній пункт про відступні — потенційним покупцям доведеться домовлятися.