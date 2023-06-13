Німеччина

Мюнхенці востаннє обговорять усередині клубу, чи варто їм робити спробу перебити пропозицію "канонірів" щодо англійця.

Напередодні в британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що лондонський Арсенал знаходиться буквально за крок від того, щоб підписати центрального півзахисника Вест Гема Деклана Райса за загальну суму більш ніж 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляє німецький журналіст Флоріан Плеттенберг, у стані мюнхенської Баварії чудово знають про пропозицію "канонірів" щодо 24-річного англійця, на яку "молотобійці" готові відповісти "так", і "червоні" вкрай скептично оцінюють свої шанси перехопити цей трансфер у Арсеналу.

Стверджується, що чемпіон Німеччини, як і раніше, досі не зробив офіційної пропозиції Вест Гему щодо Райса.

У вівторок, 13 червня, у стані Баварії планують востаннє обговорити, чи варто їм взагалі робити спробу втрутитися у трансферну гонку за англійським хавбеком, розуміючи, що шанси на успіх надто примарні.