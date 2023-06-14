Англія

Норвежець досі не можу повірити в історичне досягнення.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував висловився про історичне досягнення своєї команди, яка в цьому сезоні досягла історичного требла.

"Рік тому я підписував контракт із Манчестер Сіті. Через рік після цього мрія про требл здійснилася.

Це було водночас і швидко, і довго. Все або нічого. Це була головна пригода у моєму житті.

Дякую команді, клубу, всім фанатам за те, що все вийшло! Вперед, "Сіті!" – написав норвежець.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.