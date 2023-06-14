Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував висловився про історичне досягнення своєї команди, яка в цьому сезоні досягла історичного требла.

"Рік тому я підписував контракт із Манчестер Сіті. Через рік після цього мрія про требл здійснилася.

Це було водночас і швидко, і довго. Все або нічого. Це була головна пригода у моєму житті.

Дякую команді, клубу, всім фанатам за те, що все вийшло! Вперед, "Сіті!" написав норвежець.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.