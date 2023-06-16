Україна

Олег Протасов висловився щодо арешту президента УАФ.

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов прокоментував арешт Андрія Павелка. Нагадаємо, суддя ухвалила рішення змінити запобіжний захід на утримання функціонера під вартою терміном на 60 діб.

"Ми в Український асоціації футболу вважаємо це рішення таким, що не має під собою жодних законних підстав та є політично-мотивованим, і адвокати УАФ уже подали апеляцію. Передача справи з Києва до Львова та швидкість ухвалення рішення викликає питання не лише в юристів, але й у простих людей, які не обізнані в юридичних тонкощах.

Також адвокати УАФ будуть апелювати до міжнародних інституцій із метою довести безпідставність арешту Андрія Павелка, який також є членом Виконкому УЄФА. Крім того, готуються документи для подачі в Європейський суд з прав людини.

Що стосується діяльності УАФ, то вона продовжується в штатному режимі. Національна збірна готується до матчів відбору Євро-2024, молодіжна — до старту на Євро-2023 (U-21). Інші підрозділи, зокрема, працюють над поновленням змагань у наступному сезоні. До речі, хотів би нагадати, що саме Андрій Павелко був тією рушійною силою, яка дозволила нам провести минулий — унікальний! — чемпіонат в умовах воєнного стану.

Тому звертаюся до всіх представників футбольної спільноти. Зберігаймо спокій! Ми переможемо і на воєнному фронті, і на футбольному! Усе буде Україна!" — прокоментував ситуацію перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.