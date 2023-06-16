Ліга націй

Італійський захисник поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Захисник збірної Італії Франческо Ачербі прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії (1:2).

"У першому таймі суперник більше володів м'ячем, але після перших десяти хвилин ми самі почали грати добре і створили три чи чотири моменти для взяття воріт. Думаю, ми робили багато передач і, можливо, ми не зовсім були готові фізично. Можливо, оскільки це кінець сезону, ми припустилися більше помилок, ніж мали.

Нам потрібно бути згуртованішими. Минуле в минулому, а ми маємо повернутися до веселощів. Їх не вистачає. Команда сильна, але не вистачає веселощів для гарної гри, для побудови оборони, яка могла б допомогти вигравати матчі", — наводить слова Ачербі прес-служба УЄФА.

У матчі за третє місце Ліги націй Італія зустрінеться із національною командою Нідерландів. Гра відбудеться у неділю, 18 червня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.