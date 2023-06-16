Другое

Сергій розповів, як йому грається за океаном.

Захисник Інтер Маямі та національної збірної України Сергій Кривцов висловився щодо рівня чемпіонату МЛС.

"Я думав, що у цьому чемпіонаті зі своїм досвідом зможу стати та роздавати паси. Тепер розумію, що там бігають більше, ніж в УПЛ. Там гра — атака на атаку.

Там це зовсім не пенсія. Працювати треба ще важче. Перехід Мессі це підтверджує", – сказав Кривцов в коментарі ВЗБІРНА.

Раніше стала відома зарплата Кривцова в Інтер Маямі. 32-річний українець заробляє скромні 555 500 доларів на рік. З бонусами сума може зрости до 614 500 доларів за сезон.