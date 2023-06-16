Англія

Німець приєднався до команди Роберто Де Дзербі.

Гравець Боруссії Дортмунд Махмуд Дауд перейшов до Брайтона, повідомляє офіційний сайт "чайок".

27-річний футболіст підписав контракт з англійською командою до літа 2027 року. Дауд перейшов до Брайтона у статусі вільного агента — його контракт з Боруссією Дортмунд завершується 30 червня.

Нинішнього сезону Дауд провів за Борусію Дортмунд 9 матчів у Бундеслізі: на його рахунку немає результативних дій.

Раніше повідомлялось, що Баварія близька до підписання Геррейру.